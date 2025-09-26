1

Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Руслан Мащенко уйдет с поста главного тренера сборной РФ по легкой атлетике.

Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее на сайте ВФЛА был объявлен конкурс на должность главного тренера сборной России.

Двукратный призер чемпионатов Европы Мащенко занимает эту должность с 2023 года.

«Руслан Мащенко в настоящий момент продолжает работу в качестве главного тренера. Как только будет выбран новый, он покинет этот пост. Руслан Михайлович, безусловно, продолжит тренерскую карьеру», – заявили в ВФЛА. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
ВФЛА
Руслан Мащенко
logoсборная России жен
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Главные новости
ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
2сегодня, 15:23
Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР
9сегодня, 09:51
Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
2сегодня, 08:06
420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты
сегодня, 06:52
Более 70 паралимпийцев из России примут участие в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии
вчера, 18:00
Кирсти Ковентри: «Хочу, чтобы Олимпийские игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделенном мире»
15вчера, 15:30
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
вчера, 07:51
ВФЛА проведет ротацию большой части состава старших тренеров сборной России
вчера, 06:35
Российским легкоатлетам выплатят более 40 млн рублей в сумме за рекорды и результаты уровня ЧМ-2025
224 сентября, 13:40
Михаил Дегтярев: «Поручил переименовать должность главы ОКР с президента на председателя. Президент в России только один – глава государства»
9024 сентября, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47