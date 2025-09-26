Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Руслан Мащенко уйдет с поста главного тренера сборной РФ по легкой атлетике.

Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ранее на сайте ВФЛА был объявлен конкурс на должность главного тренера сборной России.

Двукратный призер чемпионатов Европы Мащенко занимает эту должность с 2023 года.

«Руслан Мащенко в настоящий момент продолжает работу в качестве главного тренера. Как только будет выбран новый, он покинет этот пост. Руслан Михайлович, безусловно, продолжит тренерскую карьеру», – заявили в ВФЛА.