Коу о допуске российских легкоатлетов: «Нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с мертвой точки»

Себастьян Коу высказался о возможном допуске российских легкоатлетов.

«Мы стремимся к полному составу, к представительству всех команд в нашем спорте. Я не думаю, что стоит перечислять те вызовы, с которыми мы столкнулись. Рабочая группа шаг за шагом работала над антидопинговой проблемой, и мы успешно завершили эту работу. Процесс занял больше времени, чем мы ожидали, но все же цель была выполнена.

Затем вмешался другой фактор, о котором мы открыто говорим, но он не находится в нашей компетенции. Нам нужно дождаться мирного соглашения, прежде чем мы сдвинемся с мертвой точки. Позиция рабочей группы и совета не изменилась», – сказал глава World Athletics Коу.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
