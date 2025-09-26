Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»
Россиянин Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Недавно он списывался с олимпийским чемпионом Хэнслом Парчментом.
– Из тех, с кем ты на международке бегал, кто-то еще остался?
– Не знаю. Мартино-Лагард завязал. Грант Холлоуэй в прошлом году Олимпиаду выиграл, но мы с ним только на одном чемпионате мира пересеклись. Милан Трайкович с Кипра вроде выступает. Про Маклауда ничего не слышал.
Парчмент с Ямайки мне недавно написал, сказал, что еще годик побегает.
– Написал для этого?
– Нет. Не поверишь – ему потребовалось перевести строительный чертеж. Есть чертеж дома на русском, ему надо было на английский.
Перевел за неделю как мог. С терминами сложности были – обрешетка, балка, свая и так далее. Сначала думал, ему для какого-нибудь диплома это надо. Нет, говорит, буду строить, – рассказал Шубенков.