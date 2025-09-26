  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»
0

Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»

Сергей Шубенков рассказал, как переводил строительный чертеж для бегуна с Ямайки.

Россиянин Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Недавно он списывался с олимпийским чемпионом Хэнслом Парчментом.

– Из тех, с кем ты на международке бегал, кто-то еще остался?

– Не знаю. Мартино-Лагард завязал. Грант Холлоуэй в прошлом году Олимпиаду выиграл, но мы с ним только на одном чемпионате мира пересеклись. Милан Трайкович с Кипра вроде выступает. Про Маклауда ничего не слышал.

Парчмент с Ямайки мне недавно написал, сказал, что еще годик побегает.

– Написал для этого?

– Нет. Не поверишь – ему потребовалось перевести строительный чертеж. Есть чертеж дома на русском, ему надо было на английский.

Перевел за неделю как мог. С терминами сложности были – обрешетка, балка, свая и так далее. Сначала думал, ему для какого-нибудь диплома это надо. Нет, говорит, буду строить, – рассказал Шубенков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Вечерний Барнаул»
Бег
logoСергей Шубенков
logoсборная России
logoГрант Холлоуэй
Омар Маклауд
logoПаскаль Мартино-Лагард
Милан Трайкович
logoХэнсл Парчмент
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Шубенков о российском календаре: «Как будто работать никто не хочет. Американцы начинают сезон в апреле и держатся до сентября, а иногда и октября»
193 сентября, 06:46
Сергей Шубенков: «В каждом обществе функционируют ритуалы перехода. Завершение карьеры – это та же самая смерть»
13 сентября, 06:38
Сергей Шубенков: «Карбон – это мода, не более того. Мне мои старые шиповки на тоненькой подошве нравятся намного больше»
125 августа, 08:09
Главные новости
Сергей Шубенков: «Результаты показали, что я еще ого-го. Хотя, скорее, это соперники еще хуже, чем я»
1сегодня, 19:32
Руслан Мащенко покинет пост главного тренера сборной России по легкой атлетике
1сегодня, 18:04
ВФЛА объявила конкурс на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике
2сегодня, 15:23
Борзаковский, Гамова и Рылов не вошли в обновленный состав комиссии спортсменов ОКР
9сегодня, 09:51
Победительница Стокгольмского марафона Шеварге Алене умерла в возрасте 30 лет
3сегодня, 08:06
420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты
сегодня, 06:52
Более 70 паралимпийцев из России примут участие в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии
вчера, 18:00
Кирсти Ковентри: «Хочу, чтобы Олимпийские игры оставались актуальными и продолжали вдохновлять, особенно в очень разделенном мире»
15вчера, 15:30
Призер чемпионатов мира Мохамед Катир дисквалифицирован на 4 года за антидопинговые нарушения. Его обвинили в подделке документов
вчера, 07:51
ВФЛА проведет ротацию большой части состава старших тренеров сборной России
вчера, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
518 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
224 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47