Сергей Шубенков: «Мне недавно написал Парчмент с Ямайки – потребовалось перевести строительный чертеж с русского. С терминами сложности были»

Сергей Шубенков рассказал, как переводил строительный чертеж для бегуна с Ямайки.

Россиянин Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами. Недавно он списывался с олимпийским чемпионом Хэнслом Парчментом .

– Из тех, с кем ты на международке бегал, кто-то еще остался?

– Не знаю. Мартино-Лагард завязал. Грант Холлоуэй в прошлом году Олимпиаду выиграл, но мы с ним только на одном чемпионате мира пересеклись. Милан Трайкович с Кипра вроде выступает. Про Маклауда ничего не слышал.

Парчмент с Ямайки мне недавно написал, сказал, что еще годик побегает.

– Написал для этого?

– Нет. Не поверишь – ему потребовалось перевести строительный чертеж. Есть чертеж дома на русском, ему надо было на английский.

Перевел за неделю как мог. С терминами сложности были – обрешетка, балка, свая и так далее. Сначала думал, ему для какого-нибудь диплома это надо. Нет, говорит, буду строить, – рассказал Шубенков.