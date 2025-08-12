Чемпион мира в беге на 100 м американец Фред Керли временно отстранен за нарушение антидопинговых правил
Чемпион мира американец Фред Керли отстранен за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщил независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU). Причина временного отстранения – нарушение, связанное с непредоставлением информации о местонахождении.
Срок отстранения отсчитывается с 12 августа.
Керли 30 лет, он победитель чемпионата мира-2022 в спринтерском беге на 100 метров и двукратный олимпийский призер на этой дистанции (серебро Токио-2020 и бронза Парижа-2024). Также на его счету два золота ЧМ в эстафете 4x100 метров (2019, 2022).
Фреда Керли арестовали второй раз за год. Его обвиняют в избиении девушки, а в январе задержали за стычку с полицейским
