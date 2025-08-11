  • Спортс
  • Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»
41

Бегун Иванов: «С интересом жду встречу Путина и Трампа. Надеюсь, после этого нам, спортсменам, будет проще в плане возвращения на мировую арену»

Бегун Иванов надеется на улучшение ситуации с допуском после встречи Путина и Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

«Совсем скоро должна состояться встреча на Аляске с участием Путина и Трампа. А в том регионе расстояние между границами России и США, насколько я знаю, составляет 3,8 километра, да и Аляска когда-то была частью Российской империи.

Наши страны географически очень близки друг к другу, с интересом жду эту встречу. Я надеюсь, что они там определенные моменты порешают, и после этого нам, спортсменам, должно стать проще в плане возвращения на международную арену. Я в это верю», – сказал рекордсмен России в беге на 400 м с барьерами Федор Иванов.

Российские легкоатлеты в настоящее время отстранены от международных соревнований под эгидой World Athletics и не допускаются даже под нейтральным флагом. 

«Думал – все, умираю». Он снес рекорд России, а после этого его увезли в инвалидном кресле

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
