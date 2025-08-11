Мащенко о чемпионате России: «Самые большие впечатления у меня от выступлений Иванова и Ермаковой. Но главным героем турнира назвал бы Машу»

Тренер сборной России назвал бегунью Марию Ермакову главной героиней ЧР.

На чемпионате России в Казани Ермакова одержала победу в забеге на 10 000 м и потеряла сознание после финиша.

«Самые большие впечатления у меня от выступлений на этом турнире Феди Иванова и Маши Ермаковой. Но главным героем турнира я назвал бы Ермакову, она показала присущий российским спортсменам сильный характер.

А Иванов выступил на этом чемпионате России за пределами своих возможностей, я считаю. После того забега он очень плохо себя чувствовал, хотя готовился к установлению рекорда с начала сезона.

Зрители в течение четырех дней имели возможность наблюдать за увлекательной и упорной борьбой спортсменов во всех дисциплинах. В женском спринте интересно было наблюдать за противостоянием Кристины Макаренко и Юлии Караваевой, Ярослава Ткалича с Константином Крыловым у мужчин.

Очень интересно проходили заходы у мужчин и женщин на 10 000 м. Федя Иванов первым в России сумел выбежать из 48 секунд. Полина Ткалич сумела снова доказать свой высокий класс на гладкой 400-метровке. Все спортсмены молодцы, они сумели проявить себя.

Владимир Никитин в Казани стал 30-кратным чемпионом России, он установил новый рекорд страны в мужском беге на 10 000 м. Полина Кнороз сумела в очередной раз выполнить международный норматив с личным рекордом (4,86 м).

Я считаю, что соревнования прошли удачно, команда выступила на высоком уровне, всем ребятам хочется сказать спасибо. Особую благодарность хочу выразить болельщикам, которые на трибунах очень активно поддерживали наших спортсменов.

Сейчас у нашей федерации идут серьезные переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), в сентябре общение продолжится, мы надеемся на лучшее», – сказал главный тренер сборной России Руслан Мащенко.