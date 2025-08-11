На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах

Только трое российских легкоатлетов выполнили норматив ЧМ на чемпионате России.

Турнир завершился сегодня в Казани.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз показала результат 4,86 м при нормативе 4,73.

Бегунья Полина Ткалич преодолела 400 м за 50,52 секунды при нормативе 50,75.

Федор Иванов установил рекорд России на 400 м с барьерами – 47,94 секунды. Норматив на чемпионат мира составляет 48,50.

ЧМ-2025 по легкой атлетике пройдет с 13 по 21 сентября в Токио. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям.