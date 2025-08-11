На чемпионате России легкоатлеты выполнили норматив ЧМ-2025 только в трех видах
Только трое российских легкоатлетов выполнили норматив ЧМ на чемпионате России.
Турнир завершился сегодня в Казани.
Прыгунья с шестом Полина Кнороз показала результат 4,86 м при нормативе 4,73.
Бегунья Полина Ткалич преодолела 400 м за 50,52 секунды при нормативе 50,75.
Федор Иванов установил рекорд России на 400 м с барьерами – 47,94 секунды. Норматив на чемпионат мира составляет 48,50.
ЧМ-2025 по легкой атлетике пройдет с 13 по 21 сентября в Токио. Российские спортсмены не допущены к соревнованиям.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
