  • Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»
51

Федор Иванов после рекорда России: «В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Больно и обидно, что мои годы вот так уходят»

Легкоатлет Федор Иванов считает, что мог бы «выкосить» всю «Бриллиантовую лигу».

Сегодня Иванов выиграл чемпионат России в Казани, установив новый рекорд страны в беге на 400 метров с барьерами (47,94 секунды). Это также является 8-м результатом сезона в мире.

– Как, по‑твоему, [чемпионы мира] Вархольм, дос Сантос и эти все ребята из 47 катают по пять лет уже?

– Давайте будем честны, я думаю, что там хорошая подготовка во всех планах. Не буду говорить, в каких, думаю, многие понимают, что они там делают: конечно же, массажисты, крепко спят, едят салаты. Это, конечно, шутки шутками, но все сами понимаете, как бы очевидно.

– А ты свой предел где видишь?

– Я думаю, из 47. Я думаю, мой предел – 46,50. Ну, это на данный момент. Думаю, из 47 будет. Ну, в ближайшие несколько лет.

– Совсем не веришь, что будет чемпионат мира в Пекине?

– Я не думаю, что нас допустят. Но будем честны, кстати, с этим результатом я могу бороться в финале. Понятное дело, за призы вряд ли, но за четверку я могу бороться. Тем более там другая электроника, другие конкуренты. Я однозначно там скину еще. Но из‑за того, что пик был сюда [к чемпионату России], уже нет смысла в этом ЧМ для меня.

– Но вся «Бриллиантовая лига» бы твоя сейчас была.

– Я знаю, смотрел результаты. В начале сезона я бы всю «Бриллиантовую лигу» выкосил и денег бы сколько уже заработал. Да, конечно, мне больно и обидно, что мои годы вот так уходят. И хоть мне 23, но я очень верю, что World Athletics нас когда‑то допустит. И я покажу тот уровень, на который в действительности готов. Но готов сейчас я вот на этот. Если нас допустят, будет классно, если нет, то ничего не скажу.

– Вы сейчас дошли пика в рекордах, и без фармподдержки нового рекорда мы не увидим?

– Увидим, конечно. Я доказал, что и на чистом бегу из 48. Какие вопросы? У меня тренер не верил, что можно бежать по международнику на чистом. Я – пример, – заявил Иванов.

Российские спортсмены с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.

Неужели в России научились быстро бегать? Что означают исторические рекорды на 100 и 400 м

