Федор Иванов о забеге на ЧР: «Думал в моменте, что умру, потому что глаза открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил. Голова была просто чугунная»

Федор Иванов рассказал о тяжелом самочувствии после забега на чемпионате России.

Сегодня на соревнованиях в Казани Иванов победил в беге на 400 метров с барьерами. После финиша он почувствовал себя плохо и покинул стадион с помощью врачей.

«Я не потерял сознание, но был в полубреду. Третий раз со мной такое. <...>

Сегодня переживал, потому что мне впервые было плохо так долго. Честно, думал в моменте, что умру, потому что глаза уже открыть не мог, еле‑еле что‑то говорил.

У меня было давление 180 на 120. Ну, как‑то опасненько. И я просто лежу, даже встать не могу. Голова была просто чугунная, не давала вставать. Поэтому было страшновато. Теперь вы видите, что нужно отдать, чтобы бежать из 48 секунд. А отдать нужно здоровье», – рассказал Иванов.

В этом забеге спортсмен установил новый рекорд России – 47,94 секунды.

«Радость. Прям мурашки по коже идут. Я первый человек в российской истории, который разменял 48 секунд. Как тут можно не радоваться? Мне всего 23 года. Я бежал в 17 лет – 50,83 барьеры, потом из 50, в 18 лет выиграл чемпионат России. Как будто бы я сделал теперь все. В России все. Но мы на этом не останавливаемся и, соответственно, идем дальше.

Сразу скажу: в зимнем сезоне я не выступаю – мне нужно восстановиться. Летний сезон я буду, скорее всего, катать, потому что в 2027 году будут военные игры – чемпионат мира – буду готовиться туда. Мне сейчас нужно правильно восстановиться, не влететь в яму, как это делают многие спортсмены после пиковых результатов. Я все отдал, просто все. Незабываемые эмоции», – отметил Иванов.