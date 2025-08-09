Кудрявцев о рекорде Иванова: «Это путь к развитию легкой атлетики. Жаль только, что это сделано не на международной арене»
Денис Кудрявцев поздравил бегуна Федора Иванова с новым рекордом России.
На чемпионате страны в Казани Иванов победил на дистанции 400 метров с барьерами. Он показал результат 47,94 секунды – выше рекорда России, установленного Кудрявцевым в 2015 году (48,05).
«Я очень этому рад, так как побитие рекордов – это путь к развитию легкой атлетики. Жаль только, что это было сделано не на международной арене. Я поздравляю Федю и его тренера, желаю не останавливаться на достигнутом, а бить рекорды дальше.
А у меня еще остался рекорд на эстафете 4х400 метров и звание первого и пока единственного медалиста из России на чемпионате мира. Этого уже никому не отнять», – отметил Кудрявцев.
