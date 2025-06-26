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Политик Александр Хинштейн: «Спорт сегодня не вне политики. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает»

Политик Александр Хинштейн считает отстранение России дискриминацией.

– Как вы думаете, когда российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену?

– Хотелось бы рассчитывать на это и верить, что скоро. Но по понятным причинам не очень слежу за ситуацией.

Смотрю (на отстранение) как на продолжение дискриминации, которую Россия переживает на протяжении последнего времени.

К сожалению, спорт сегодня не вне политики, и мы ощущаем на себе это очень остро. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Пьер де Кубертен
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