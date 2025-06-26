Политик Александр Хинштейн: «Спорт сегодня не вне политики. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает»
Политик Александр Хинштейн считает отстранение России дискриминацией.
– Как вы думаете, когда российские спортсмены смогут полноценно вернуться на международную арену?
– Хотелось бы рассчитывать на это и верить, что скоро. Но по понятным причинам не очень слежу за ситуацией.
Смотрю (на отстранение) как на продолжение дискриминации, которую Россия переживает на протяжении последнего времени.
К сожалению, спорт сегодня не вне политики, и мы ощущаем на себе это очень остро. Верим, что призыв барона Пьера де Кубертена возобладает, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости