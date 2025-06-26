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Австралия ввела санкции против Марии Киселевой и Сергея Фурсенко

Австралия ввела санкции против олимпийской чемпионки Марии Киселевой.

В очередной пакет санкций входят финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций.

Под санкции попали члены совета директоров компаний «Совкомфлот», «Газпром нефть», а также «Газпромбанка», в том числе бывший президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко.

Под индивидуальные санкции попала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, которая сейчас является депутатом Московской городской думы.

В список также попали певец Ярослав Дронов (Shaman), актер Вячеслав Манучаров, гендиректор «Русгидро» Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: РИА Новости
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