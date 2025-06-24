Мария Захарова: «Целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России – это удар по мировому спорту. Все политизировано, объективности нет»

Мария Захарова заявила о политизированности мирового спорта.

– Не удивляет ли вас отсутствие санкций от МОК к израильским спортсменам?

– Неужели вас еще это удивляет? Вы должны перестать удивляться отсутствию стандартов. Стандарт только один – конъюнктура момента не продолжает меня удивлять. В угоду чьим‑то политическим интересам готовы были растоптать мировой спорт, достижения, отбросить развитие спортивной индустрии на много лет назад.

Если целый кластер спортивных сфер не развивался с участием России, это и есть удар по мировому спорту. Те претензии, которые предъявлялись России, были политизированы, а не объективны. Сейчас точно так же все политизировано. Объективности нет.

Если вы за объективность, то смотрите олимпийские хартии, там есть критерии, по которым международный спорт должен развиваться. Все остальное необъективно – то гендеры внедряют, то политику примешивают, – сказала официальный представитель МИД России.