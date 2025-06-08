Александра Морозова заняла второе место в ультрамарафоне Comrades. Николай Волков стал третьим

8 июня в ЮАР прошел 98-й ультрамарафон Comrades. Участники бежали 85,91 км по трассе «вниз» из Питермарицбург в Дурбан. Набор высоты на дистанции – 1100 м.

Первой стала спортсменка из ЮАР Герда Стейн, которая преодолела дистанцию за 5:51:19. Второй прибежала Александра Морозова с результатом 5:55:56. Александра участвует в ультрамарафоне в седьмой раз и шесть раз попадала в призовую тройку.

Юлия Рыжанкова стала 12-й (6:26:51), Алена Татаринова – 14-й (6:31:52).

Победителем среди мужчин стал южноафриканец Тете Диана (5:25.28). Из российских атлетов третьим прибежал ультрамарафонец Николай Волков (5:29:42). Василий Корыткин стал 10-м (5:38:59).

Результаты всех лидеров можно смотреть на сайте организатора .