Полина Ткалич: «В моей карьере были ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом»
Бегунья Полина Ткалич заявила, что ей хватает мотивации для продолжения карьеры.
На Мемориале братьев Знаменских в Москве Ткалич одержала победу в беге на 400 метров с результатом 52,77 секунды.
— Придает сил, что приехали иностранки?
— Конечно, да. Всегда радует, когда к нам приезжают новые люди. Ты показываешь себя не только в своей стране, но и всему миру. Это интересно.
— Какую цель ставите на летний сезон?
— Хотелось бы, конечно, по личному рекорду. Но это цель на каждый сезон.
— Хватает мотивации?
— Мне да. Что бы ни было, я всегда полна энергии и мотивации, желания, несмотря ни на что. В моей карьере всегда были какие‑то ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом.
— Верите, что еще будут международные старты?
— Я очень на это надеюсь, — сказала Ткалич.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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