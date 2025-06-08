Полина Ткалич: «В моей карьере были ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом»

Бегунья Полина Ткалич заявила, что ей хватает мотивации для продолжения карьеры.

На Мемориале братьев Знаменских в Москве Ткалич одержала победу в беге на 400 метров с результатом 52,77 секунды.

— Придает сил, что приехали иностранки?

— Конечно, да. Всегда радует, когда к нам приезжают новые люди. Ты показываешь себя не только в своей стране, но и всему миру. Это интересно.

— Какую цель ставите на летний сезон?

— Хотелось бы, конечно, по личному рекорду. Но это цель на каждый сезон.

— Хватает мотивации?

— Мне да. Что бы ни было, я всегда полна энергии и мотивации, желания, несмотря ни на что. В моей карьере всегда были какие‑то ужасно тяжелые препятствия, но я не привыкла сдаваться, расстраиваться. Все равно идешь вперед напролом.

— Верите, что еще будут международные старты?

— Я очень на это надеюсь, — сказала Ткалич.