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Крылов о планах побить рекорд России на 100 м: «Либо на чемпионате России, либо пораньше»

Константин Крылов надеется в ближайшее время побить рекорд России на 100 м.

Сегодня Крылов победил на стометровке на мемориале Знаменских в Москве с результатом 10,14 секунды. Рекорд России принадлежит Андрею Епишину (10,10) и был установлен в 1986 году. 

— Как вам конкуренция с иностранцами сегодня?

— Не так сильно чувствовалась. Если бы они обгоняли, то я бы был больше заведен.

— Вы планомерно шли к результатам? Знаем, что ваш тренер математик по образованию.

— Да, он математик, но мы ничего не высчитывали.

— Вы побьете рекорд на чемпионате России? Какие планы?

— Либо там, либо пораньше.

— Считаете себя уже фаворитом, опытным спортсменом?

— Да. На разминке видно было, что ребята чуть ниже уровнем, — сказал Крылов.

Чемпионат России пройдет 7-10августа в Казани. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Константин Крылов
Мемориал братьев Знаменских
Бег
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