Крылов о планах побить рекорд России на 100 м: «Либо на чемпионате России, либо пораньше»
Константин Крылов надеется в ближайшее время побить рекорд России на 100 м.
Сегодня Крылов победил на стометровке на мемориале Знаменских в Москве с результатом 10,14 секунды. Рекорд России принадлежит Андрею Епишину (10,10) и был установлен в 1986 году.
— Как вам конкуренция с иностранцами сегодня?
— Не так сильно чувствовалась. Если бы они обгоняли, то я бы был больше заведен.
— Вы планомерно шли к результатам? Знаем, что ваш тренер математик по образованию.
— Да, он математик, но мы ничего не высчитывали.
— Вы побьете рекорд на чемпионате России? Какие планы?
— Либо там, либо пораньше.
— Считаете себя уже фаворитом, опытным спортсменом?
— Да. На разминке видно было, что ребята чуть ниже уровнем, — сказал Крылов.
Чемпионат России пройдет 7-10августа в Казани.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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