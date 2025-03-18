Миронов о словах Баха про Россию: «Надо выстраивать свою альтернативу прогнившей системе, а не цепляться за миражи»

Миронов считает, что России нужно создавать альтернативу мировому спорту.

Накануне глава МОК Томас Бах сообщил , что результатов по восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР ) в правах пока нет.

«Боссы МОК преподали очередной урок нашим спортивным функционерам... Вывод здесь может быть только один: надо выстраивать свою альтернативу прогнившей системе, а не цепляться за миражи», – сказал лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов .

Бах покидает МОК, но решать по России на Олимпиаде-2026, похоже, ему