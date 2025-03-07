Михаил Дегтярев: «Поправили устав ОКР, информация доведена до МОК. Больше нет препятствий к восстановлению»

Михаил Дегтярев заявил об отсутствии препятствий к восстановлению ОКР.

«Поправили устав ОКР, привели в соответствии с Олимпийской хартией. Если говорить о ключевых вопросах, то сократили число членов ОКР ровно на 89. По числу субъектов Российской Федерации. У нас больше нет там региональных олимпийских советов. Это явный анахронизм.

Больше нет препятствий к восстановлению ОКР. Эта информация доведена до МОК, новый устав переведен, зарегистрирован, лежит на столе у руководства Международного олимпийского комитета. Решение за ними», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России.