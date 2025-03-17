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Бах о восстановлении Олимпийского комитета России: «Результатов пока нет. Мяч на стороне ОКР, условия простые – они должны следовать правилам»

Томас Бах заявил, что в вопросе восстановления ОКР пока нет никаких результатов.

В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что принят новый устав ОКР, согласно которому региональные олимпийские советы больше не являются членами организации.

«Мы всегда поддерживали контакты на рабочем уровне. Не на уровне президента или исполкома, а на рабочем уровне. Сейчас доложить нечего, возможно, результатов на рабочем уровне пока нет.

Условия простые – они должны следовать правилам. Все в олимпийском движении, кто соблюдают правила и Олимпийскую хартию, приветствуются. Все, кто не соблюдают, нет. Мяч сейчас на половине поля ОКР», – сказал глава МОК Бах. 

Михаил Дегтярев: «Поправили устав ОКР, информация доведена до МОК. Больше нет препятствий к восстановлению»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
ОКР
logoТомас Бах
logoМОК
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