WADA пока не получило от России взнос, отправленный в конце 2024 года
WADA пока не получило от России взнос, отправленный 2,5 месяца назад.
«Мы его еще не получили», – ответил представитель пресс-службы на вопрос, поступил ли на счет Всемирного антидопингового агентства взнос России за 2023 год, который отправили в конце 2024-го.
Михаил Дегтярев 9 января рассказал, что 19 декабря был отправлен взнос в WADA за 2023-й на сумму более €1,1 млн. Министр спорта РФ также отметил, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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