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WADA отозвало судебный иск о клевете против главы USADA Трэвиса Тайгерта

WADA решило отозвать судебный иск против главы USADA Трэвиса Тайгерта.

В ноябре прошлого года Всемирное антидопинговое агенство (WADA) подало в Федеральный суд Швейцарии иск о клевете против Американского антидопингового агентства (USADA).

Поводом для иска стала критика американской стороной действий WADA по делу 23 китайских пловцов, проваливших допинг-тесты и оправданных. 

«Хотя мы уверены, что иск был бы успешным по существу, мы считаем, что бессмысленно спорить с теми, кто не желает принимать очевидные доказательства и чья единственная цель – навредить WADA и глобальной антидопинговой системе.

Мы оставим это позади и будем двигаться вперед, сотрудничая с заинтересованными сторонами ради блага всех спортсменов мира.

Следует отметить, что, хотя представитель США в исполкоме WADA выдвинул отзыв иска в качестве условия выплаты взноса [в WADA], он никогда не поддерживал абсурдные обвинения, выдвинутые Тайгертом», – говорится в заявлении главы WADA Витольда Баньки и генерального директора агентства Оливье Ниггли.

США должны были выплатить WADA за 2024 год взнос в размере 3,6 млн долларов, но отказывались это делать.

В январе Управление национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома (ONDCP) заявляло, что выплата взносов в WADA приостановлена из-за скандала с допинг-пробами китайских пловцов и иска WADA против USADA.

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Honest Sport
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