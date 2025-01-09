Михаил Дегтярев: «Мы отправили WADA взнос за 2023 год. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе»
Россия отправила WADA взнос за 2023 год в размере более 1,1 млн евро.
Об этом рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией.
По поводу выплат за 2024 год: размер платежей для европейских государств в бюджет WADA рассчитывается, исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия покинула эту организацию, и новая формула пока в процессе обсуждения.
Россия была и остается сторонником бескомпромиссной борьбы с запрещенными в спорте препаратами. В этом вопросе мы союзники WADA и любых других организаций, противостоящих этому злу», – заявил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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