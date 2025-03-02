3

Чемпионат России в залах. Кнороз, Конева, Кочанова, Аплачкина, Лахнова, одержали победы, Гатауллина – 2-я

Кнороз, Кочанова, Аплачкина одержали победы на чемпионате России в помещениях.

Легкая атлетика

ПСБ чемпионат России в помещении

Москва

Прыжки с шестом 

1. Полина Кнороз – 4,78

2. Аксана Гатауллина – 4,55

3. Ирина Михайлова – 4,45

3. Татьяна Калинина – 4,45

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,95

2. Кристина Королева – 1,95

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,93

Тройной прыжок

1. Екатерина Конева – 14,05

2. Дарья Нидбайкина – 13,98

3. Виктория Горлова – 13,91

200 м

1. Алина Бозюкова – 23,52

2. Вероника Змейкина – 24,01

3. Ксения Сомова – 24,12

5000 м

1. Анна Лахнова – 15.57,69

2. Валерия Жандарова – 16.25,22

3. Ирина Сергеева – 16.29,05

1500 м

1. Светлана Аплачкина – 4.14,13

2. Любовь Дубровская – 4.14,42

3. Лилия Мендаева – 4.14,87

Мужчины

200 м

1. Александр Миронов – 20,88

2. Данил Росляков – 21,51

3. Илья Гончаренко – 21,53

1500 м

1. Константин Холмогоров – 3.44,65

2. Владислав Подзвездов – 3.44,78

3. Александр Коврижных – 3.44,85

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoПолина Кнороз
logoАксана Гатауллина
Константин Холмогоров
Лилия Мендаева
Любовь Дубровская
Татьяна Калинина
Ирина Михайлова
Владислав Подзвездов
Валерия Жандарова
Ирина Сергеева
Светлана Аплачкина
Александр Коврижных
прыжки с шестом
Бег
logoсборная России
logoсборная России жен
чемпионат России в залах
результаты
прыжки в высоту
Виктория Горлова
Дарья Нидбайкина
logoЕкатерина Конева
тройной прыжок
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России в залах. Полина Ткалич, Соколова, Волков, Москвитина, Кутковой одержали победы, Иванюк – 2-й
11 марта, 18:37
Шубенков, Иванюк, Мизинов, Ткалич и еще 19 российских легкоатлетов выступят на зимнем чемпионате Беларуси
11 февраля, 16:08
«Русская зима-2025». Лысенко, Кнороз, Соколова, эфиопка Асегу одержали победы, турок Севлер и египтянин Халифа – 2-е, Иванюк и Кочанова – 3-и, Шубенков – 4-й, другие результаты
38 февраля, 16:50
Главные новости
Исполнительный директор ВФЛА: «У нас сильная сборная, ребята весь сезон показывали хорошие результаты. Ждем решения о допуске на международную арену»
2вчера, 09:12
Исполнительный директор ВФЛА: «В бюджет этого года мы заложили объем призовых в 2,5 раза больше предыдущего. Система еще будет развиваться»
1вчера, 09:07
Исполнительный директор ВФЛА: «В планах привлекать спортсменов из других стран, чтобы турниры получали статус международных. Есть контакты с Африкой, Китаем»
1вчера, 09:02
Легкоатлет Кисляков подал в суд на РУСАДА из-за четырехлетнего допинг-бана
32 марта, 23:16
Елена Соколова о международных стартах: «Я про это уже не думаю. Уже десять лет длится вся эта ситуация»
2 марта, 06:54
Полина Ткалич о международных стартах: «Понимаю, что могла бы быть там… У меня нет обиды, но желание специально следить пропало»
2 марта, 06:34
Бегун Масютенко: «Призовые увеличились. За каждый старт можно зарабатывать 400 тысяч. Еще 4 года назад я бегал за зарплату 30-40 тысяч»
2 марта, 06:15
Чемпионат России в залах. Полина Ткалич, Соколова, Волков, Москвитина, Кутковой одержали победы, Иванюк – 2-й
11 марта, 18:37
220 спортсменов обратились в Парижский монетный двор с просьбой заменить медали Олимпиады-2024
101 марта, 06:44
Арман Дюплантис установил свой 11-й мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,27 м
361 марта, 06:14
Ко всем новостям
Последние новости
Мария Кочанова: «Рада зимнему чемпионству. В прошлые годы у меня не складывалось, зима всегда проходила мимо меня»
вчера, 14:18
Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»
15 февраля, 09:30
Многоборец Илья Шкуренев пропустит зимний сезон из-за операции на колене
113 января, 19:17
РУСАДА взяло у спортсменов 11 тысяч допинг-проб в 2024 году
511 января, 20:44
Татьяна Тарасова: «Трофимов воспитывал выдающихся спортсменов. Уход такого тренера – это невосполнимая потеря»
23 января, 14:55
Габрилян о смерти Трофимова: «Тяжелая утрата, невосполнимая. Он был превосходным мастером своего дела, великим тренером»
3 января, 12:59
РУСАДА хочет расширить состав дисциплинарного антидопингового комитета
312 ноября 2024, 17:57
Глава НОК Южной Кореи подозревается в неправомерной деятельности и нецелевом расходовании средств
711 ноября 2024, 13:09
Министр спорта Ирака: «Заключили с Россией договор о развитии спорта. Будет очень много событий, сотрудничества между странами»
1219 октября 2024, 10:19
Дмитрий Чернышенко: «Нам необходима инвентаризация всей спортивной инфраструктуры»
18 октября 2024, 05:21