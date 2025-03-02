Чемпионат России в залах. Кнороз, Конева, Кочанова, Аплачкина, Лахнова, одержали победы, Гатауллина – 2-я
Легкая атлетика
ПСБ чемпионат России в помещении
Москва
Прыжки с шестом
1. Полина Кнороз – 4,78
2. Аксана Гатауллина – 4,55
3. Ирина Михайлова – 4,45
3. Татьяна Калинина – 4,45
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,95
2. Кристина Королева – 1,95
3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,93
Тройной прыжок
1. Екатерина Конева – 14,05
2. Дарья Нидбайкина – 13,98
3. Виктория Горлова – 13,91
200 м
1. Алина Бозюкова – 23,52
2. Вероника Змейкина – 24,01
3. Ксения Сомова – 24,12
5000 м
1. Анна Лахнова – 15.57,69
2. Валерия Жандарова – 16.25,22
3. Ирина Сергеева – 16.29,05
1500 м
1. Светлана Аплачкина – 4.14,13
2. Любовь Дубровская – 4.14,42
3. Лилия Мендаева – 4.14,87
Мужчины
200 м
1. Александр Миронов – 20,88
2. Данил Росляков – 21,51
3. Илья Гончаренко – 21,53
1500 м
1. Константин Холмогоров – 3.44,65
2. Владислав Подзвездов – 3.44,78
3. Александр Коврижных – 3.44,85
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