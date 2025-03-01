Чемпионат России в залах. Полина Ткалич, Соколова, Волков, Москвитина, Кутковой одержали победы, Иванюк – 2-й
2 февраля прошел второй соревновательный день.
Легкая атлетика
ПСБ чемпионат России в помещении
Москва
Женщины
400 м
1. Полина Ткалич (Миллер) – 50,98
2. Валерия Савенкова – 53,28
3. Алина Леонова – 53,77
800 м
1. Мария Прохорец – 2.03,51
2. Ольга Родиошкина – 2.04,30
3. Анастасия Субботина – 2.04,56
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,79
2. Виктория Горлова – 6,76
3. Екатерина Левицкая – 6,55
Пятиборье
1. Валерия Москвитина – 4376
2. Марианна Бакосова – 4372
3. Агния Лабцова – 4134
Мужчины
400 м
1. Александр Масютенко – 46,01
2. Данил Вешняков – 46,28
3. Федор Иванов – 46,52
800 м
1. Дмитрий Пасечник – 1.47,56
2. Александр Коврижных – 1.49,42
3. Сергей Дубровский – 1.49,48
Прыжки в высоту
1. Ярослав Кутковой – 2,24
2-3. Илья Иванюк – 2,20
2-3. Никита Анищенков – 2,20
Прыжки в длину
1. Юрий Ожгибесов – 7,90
2. Денис Галух (Беларусь) – 7,80
3. Данил Чечела – 7,77
Прыжки с шестом
1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,85
2. Михаил Шмыков – 5,70
3. Дмитрий Качанов – 5,60
Семиборье
1. Максим Андалойть (Беларусь) – 6015
2. Александр Комаров – 5850
3. Сергей Сурков – 5638
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