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Чемпионат России в залах. Полина Ткалич, Соколова, Волков, Москвитина, Кутковой одержали победы, Иванюк – 2-й

Легкоатлеты Ткалич, Соколова, Кутковой победили на ЧР в залах, Иванюк – 2-й.

2 февраля прошел второй соревновательный день.

Легкая атлетика

ПСБ чемпионат России в помещении

Москва

Женщины

400 м

1. Полина Ткалич (Миллер) – 50,98

2. Валерия Савенкова – 53,28

3. Алина Леонова – 53,77

800 м

1. Мария Прохорец – 2.03,51

2. Ольга Родиошкина – 2.04,30

3. Анастасия Субботина – 2.04,56

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,79

2. Виктория Горлова – 6,76

3. Екатерина Левицкая – 6,55

Пятиборье

1. Валерия Москвитина – 4376

2. Марианна Бакосова – 4372

3. Агния Лабцова – 4134

Мужчины

400 м

1. Александр Масютенко – 46,01

2. Данил Вешняков – 46,28

3. Федор Иванов – 46,52

800 м

1. Дмитрий Пасечник – 1.47,56

2. Александр Коврижных – 1.49,42

3. Сергей Дубровский – 1.49,48

Прыжки в высоту

1. Ярослав Кутковой – 2,24

2-3. Илья Иванюк – 2,20

2-3. Никита Анищенков – 2,20

Прыжки в длину

1. Юрий Ожгибесов – 7,90

2. Денис Галух (Беларусь) – 7,80

3. Данил Чечела – 7,77

Прыжки с шестом

1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,85

2. Михаил Шмыков – 5,70

3. Дмитрий Качанов – 5,60

Семиборье

1. Максим Андалойть (Беларусь) – 6015

2. Александр Комаров – 5850

3. Сергей Сурков – 5638

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoсборная Беларуси жен
Екатерина Левицкая
logoсборная России
семиборье
Михаил Шмыков
Матвей Волков
многоборье
Александр Комаров
Виктория Горлова
logoсборная России жен
прыжки в длину
logoЕлена Соколова
Дмитрий Качанов
чемпионат России в залах
Валерия Москвитина
logoСборная Беларуси
Мария Прохорец
Ольга Родиошкина
Бег
Никита Анищенков
прыжки в высоту
Ярослав Кутковой
logoИлья Иванюк
Сергей Дубровский
logoПолина Ткалич (Миллер)
Алина Леонова
Юрий Ожгибесов
Данил Чечела
Федор Иванов
Данил Вешняков
Александр Масютенко
Агния Лабцова
Дмитрий Пасечник
Марианна Бакосова
Александр Коврижных
Валерия Савенкова
Сергей Сурков
Анастасия Субботина
Максим Андалойть
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