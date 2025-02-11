Шубенков, Иванюк, Мизинов, Ткалич и еще 19 российских легкоатлетов выступят на зимнем чемпионате Беларуси

Шубенков и Иванюк выступят на зимнем чемпионате Беларуси по легкой атлетике.

Турнир пройдет 13-14 февраля в Могилеве. В нем примут участие чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, бронзовый призер ЧМ-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк, обладатель серебра ЧМ-2019 в спортивной ходьбе на 20 км Василий Мизинов.

Шубенков выступит на дистанции 60 м с барьерами, Мизинов – в спортивной ходьбе на 10 000 м.

В список участников от России также вошли Светлана Аплачкина (бег на 800 м и 1 500 м), Александра Гуляева и Игорь Ращупкин (оба – 800 м), Даниил Чечела (прыжки в длину), Дмитрий Качанов и Аксана Гатауллина (оба – прыжки с шестом), Наталья Комбарова и Ярослав Ткалич (оба – 60 м), Андрей Лукин и Вера Филатова (оба – 200 м), Наталья Спиридонова и Никита Курбанов (оба – прыжки в высоту), Александр Масютенко, Полина Ткалич, Эмилия Тангара, Кристина Вершинина и Федор Иванов (все – 400 м), Виктория Погребняк (60 м с барьерами), Максим Афонин и Алена Гордеева (оба – толкание ядра).