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«Русская зима-2025». Лысенко, Кнороз, Соколова, эфиопка Асегу одержали победы, турок Севлер и египтянин Халифа – 2-е, Иванюк и Кочанова – 3-и, Шубенков – 4-й, другие результаты

Лысенко, Кнороз, Асегу победили на соревнованиях «Русская зима», Шубенков – 4-й.

«Русская зима-2025»

Москва

Женщины

60 м

1. Янина Луценко (Беларусь) – 7,38

2. Наталья Комбарова – 7,38

3. Виктория Максимова – 7,41

60 м с/б

1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,02

2. Виктория Погребняк – 8,07

3. Руслана Романовская (Беларусь) – 8,21

400 м

1. Полина Ткалич – 51,58

2. Екатерина Иванова – 52,95

3. Алина Леонова – 54,17

800 м

1. Нигина Тухтаева – 2.03,94

2. Ольга Родиошкина – 2.04,74

3. Екатерина Реньжина – 2.04,98

3000 м

1. Аял Асегу (Эфиопия) – 8.47,36

2. Светлана Аплачкина – 8.49,19

3. Любовь Дубровская – 8.49,78

Прыжки с шестом

1. Полин Кнороз – 4,75

2. Татьяна Калинина – 4,55

3. Аксана Гатауллина – 4,45

Прыжки в высоту

1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

2. Кристина Королева – 1,91

3. Мария Кочанова – 1,91

Прыжки в длину

1. Елена Соколова – 6,63

2. Екатерина Левицкая – 6,56

3. Виктория Горлова – 6,53

Толкание ядра

1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 17,82

2. Алена Гордеева – 17,44

3. Снежана Трофимец – 16,34

Мужчины

60 м

1. Илья Сазонов – 6,65

2. Данил Павлов – 6,65

3. Ярослав Ткалич – 6,68

60 м с/б

1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,66

2. Микдат Севлер (Турция) – 7,71

3. Матвей Герасимов – 7,72

4. Сергей Шубенков – 7,73

1500 м

1. Илья Карнаухов (Беларусь) – 3.43,60

2. Константин Холмогоров – 3.43,70

3. Константин Плохотников – 3.43,73

Прыжки в высоту

1. Данил Лысенко – 2,30

2. Ярослав Кутковой – 2,27

3. Илья Иванюк – 2,27

Прыжки в длину

1. Данил Чечела – 7,68

2. Артемий Коленченко – 7,58

3. Родион Севастьянов – 7,50

Толкание ядра

1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,17

2. Мохамед Халифа (Египет) – 19,91

3. Максим Афонин – 19,81

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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прыжки с шестом
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Виктория Максимова
Илья Сазонов
Татьяна Калинина
Наталья Комбарова
Данил Павлов
logoАксана Гатауллина
Ярослав Ткалич
Аял Асегу
Любовь Дубровская
Светлана Аплачкина
Кристина Королева
logoКарина Демидик
Мария Кочанова
прыжки в высоту
logoПолина Кнороз
logoДанил Лысенко
Ярослав Кутковой
logoИлья Иванюк
прыжки в длину
logoЕлена Соколова
Екатерина Левицкая
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Максим Афонин
Олег Томашевич
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Ольга Родиошкина
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Екатерина Реньжина
Константин Холмогоров
Константин Плохотников
Алина Леонова
logoПолина Ткалич (Миллер)
Екатерина Иванова
Данил Чечела
Родион Севастьянов
Артемий Коленченко
logoСергей Шубенков
Матвей Герасимов
Виктория Погребняк
Руслана Романовская
сборная Турции
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logoВиталий Парахонько
Микдат Севлер
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