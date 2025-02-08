«Русская зима-2025». Лысенко, Кнороз, Соколова, эфиопка Асегу одержали победы, турок Севлер и египтянин Халифа – 2-е, Иванюк и Кочанова – 3-и, Шубенков – 4-й, другие результаты
Москва
Женщины
60 м
1. Янина Луценко (Беларусь) – 7,38
2. Наталья Комбарова – 7,38
3. Виктория Максимова – 7,41
60 м с/б
1. Эльвира Граборенко (Беларусь) – 8,02
2. Виктория Погребняк – 8,07
3. Руслана Романовская (Беларусь) – 8,21
400 м
1. Полина Ткалич – 51,58
2. Екатерина Иванова – 52,95
3. Алина Леонова – 54,17
800 м
1. Нигина Тухтаева – 2.03,94
2. Ольга Родиошкина – 2.04,74
3. Екатерина Реньжина – 2.04,98
3000 м
1. Аял Асегу (Эфиопия) – 8.47,36
2. Светлана Аплачкина – 8.49,19
3. Любовь Дубровская – 8.49,78
Прыжки с шестом
1. Полин Кнороз – 4,75
2. Татьяна Калинина – 4,55
3. Аксана Гатауллина – 4,45
Прыжки в высоту
1. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
2. Кристина Королева – 1,91
3. Мария Кочанова – 1,91
Прыжки в длину
1. Елена Соколова – 6,63
2. Екатерина Левицкая – 6,56
3. Виктория Горлова – 6,53
Толкание ядра
1. Алена Дубицкая (Беларусь) – 17,82
2. Алена Гордеева – 17,44
3. Снежана Трофимец – 16,34
Мужчины
60 м
1. Илья Сазонов – 6,65
2. Данил Павлов – 6,65
3. Ярослав Ткалич – 6,68
60 м с/б
1. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,66
2. Микдат Севлер (Турция) – 7,71
3. Матвей Герасимов – 7,72
4. Сергей Шубенков – 7,73
1500 м
1. Илья Карнаухов (Беларусь) – 3.43,60
2. Константин Холмогоров – 3.43,70
3. Константин Плохотников – 3.43,73
Прыжки в высоту
1. Данил Лысенко – 2,30
2. Ярослав Кутковой – 2,27
3. Илья Иванюк – 2,27
Прыжки в длину
1. Данил Чечела – 7,68
2. Артемий Коленченко – 7,58
3. Родион Севастьянов – 7,50
Толкание ядра
1. Олег Томашевич (Беларусь) – 21,17
2. Мохамед Халифа (Египет) – 19,91
3. Максим Афонин – 19,81
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