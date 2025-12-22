Полина Кнороз: «На тренировке мне вообще все равно, как я выгляжу и во что одета. Ни о каком макияже речи быть не может, я предпочитаю поспать подольше»

Кнороз: на тренировке ты тренируешься, а не делаешь фотосессии каждые 5 минут.

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, что не задумывается о внешнем виде во время тренировок.

– Как ты считаешь, можно ли профессиональному спортсмену без помощи SMM раскрутить свои соцсети так, чтобы было круто и интересно?

– Мне кажется, для этого все же нужна команда, которая будет тебе помогать. Вообще, я считаю, очень круто, когда у спортсмена развиты соцсети – ты можешь за счет этого не только продвигать свой личный бренд, но и популяризировать определенный вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни. Чем больше ты рассказываешь и показываешь, тем больше люди проникаются.

Но тут важно оставаться честной. Если ты приходишь на тренировку – ты тренируешься, а не устраиваешь фотосессии каждые пять минут. Вот как раз после тренировки очень здорово обычно получается, особенно если тебе подадут какую-то идею и направят.

– Ты сказала про честность. То есть ради развития своего канала ты бы не стала заморачиваться, чтобы на тренировках тоже выглядеть как девушка с обложки журнала?

– Нет, конечно. Это соревнования для меня всегда праздник. Мне важно сделать макияж, можно даже иначе, не так, как обычно, уложить волосы. Комбинезон должен сидеть на мне идеально.

Но на тренировке моя единственная задача – тренироваться. Мне вообще все равно, как я выгляжу и во что одета. Ни о каком макияже и речи быть не может, поскольку это занимает время, а я предпочитаю поспать подольше. И для меня нет никаких проблем показывать себя такой, какая я есть на самом деле, – сказала Кнороз.

