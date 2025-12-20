0

Данил Лысенко откроет сезон в середине января

Прыгун в высоту Лысенко откроет сезон в середине января.

Прыгун в высоту Данил Лысенко пропустит «Рождественские старты», которые пройдут 7 января в Екатеринбурге.

«В этом сезоне мы немного не успеваем нормально подготовиться, поэтому в Екатеринбурге Данила не будет. Мы начнем с Челябинска (где 16 января пройдет мемориал Лукашевича и Середкина – Спортс’’). У нас во главе угла стоит летний сезон, вся подготовка нацелена на это.

Зимой мы заинтересованы выступать на тех турнирах, где будут хорошие прыжковые сектора. Хотим показать хорошие результаты. И соревновательные планы мы будем составлять, принимая в расчет этот фактор. Точно будем выступать на «Битве полов» в Москве в конце января, а дальше посмотрим», – сказал личный тренер спортсмена Сергей Клюгин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoДанил Лысенко
Сергей Клюгин
Рождественские старты
logoсборная России
прыжки в высоту
Материалы по теме
