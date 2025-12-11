Михаил Дегтярев: «Зумеры лучше нас, это однозначно. Они мыслят очень нестандартно, иногда их решения нам вообще непонятны, хотя идеи оказываются очень неплохими»

Михаил Дегтярев: зумеры лучше нас, они мыслят очень нестандартно.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поделился мнением о поколении зумеров.

«Наши дети, так называемые зумеры, лучше нас. Это однозначно. Они обладают хорошими знаниями, хотя, может быть, читают меньше. Они мыслят очень нестандартно, иногда их решения нам вообще непонятны, хотя идеи оказываются очень неплохими.

Всем говорю – слушайте своих детей, и будет у вас все хорошо. А все, кто говорят, что наши дети какие-то не такие, – они просто себя в юности не помнят. Каждое поколение говорит о детях, что они идут не туда», – отметил министр.

Также он рассказал, что знает смысл слов «краш» и «кринж».

«Конечно! Краш – красавчик. Кринж – не очень. У меня дети – современные ребята, я многому у них учусь. Музыку слушаю, которую они слушают. Иногда могу посмотреть игру, в которую они играют», – поделился Дегтярев.