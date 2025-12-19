Богословская и Коробова с «Матч ТВ» не смогли задать вопрос Путину на прямой линии

Журналисты «Матч ТВ» не смогли задать вопрос Путину на прямой линии.

Ольга Богословская и Мария Коробова присутствовали в зале с табличкой «Матч ТВ» в руках.

Путин отвечал на вопросы более четырех часов, но журналистов «Матча» выбирать не стал.

