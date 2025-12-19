Богословская и Коробова с «Матч ТВ» не смогли задать вопрос Путину на прямой линии
Журналисты «Матч ТВ» не смогли задать вопрос Путину на прямой линии.
Журналисты «Матч ТВ» не смогли задать вопрос президенту России Владимиру Путину на прямой линии.
Ольга Богословская и Мария Коробова присутствовали в зале с табличкой «Матч ТВ» в руках.
Путин отвечал на вопросы более четырех часов, но журналистов «Матча» выбирать не стал.
«Матч ТВ» спросил Путина про видео Дзюбы. Он откашлялся и сказал, что не смотрел, а Песков рассмеялся
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
