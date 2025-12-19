Сергей Шубенков: «Зимой выступать не буду. Продолжаю оставаться в обойме, готовлюсь к летнему сезону»

Сергей Шубенков пропустит зимний легкоатлетический сезон.

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что не будет выступать в зимнем сезоне, но готовится к летнему.

«Этой зимой я не буду выступать. Можно ли сказать, что прошлый зимний эксперимент с моим возвращением оказался неудачным? Может и так. Мне не удалось добиться желаемого, да и результаты летнего сезона оказались для меня безрадостными, скажем так, хотя получилось удачно завершить этот год.

Я продолжаю оставаться в обойме, сейчас готовлюсь к лету. Был отпуск, но сейчас уже переключился, тренируюсь как обычно», – сказал Шубенков.