Шубенков о возможном допуске легкоатлетов: «У нас шансов нет. Пока Коу – президент федерации, россиян на международных стартах не будет»

Сергей Шубенков: у российских легкоатлетов сейчас нет шансов на возвращение.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что российские легкоатлеты не вернутся на международные старты, пока World Athletics возглавляет Себастьян Коу .

– Многие федерации допускают на международные соревнования, хоть и в нейтральном статусе.

– У нас шансов нет. Все изначально было понятно: с нас все началось, нами все и закончится. Как только допустят легкоатлетов, это будет означать, что все остальные уже в международной обойме, беспрепятственно ездят на все Кубки, чемпионаты мира и Олимпиады.

И если мы поедем на Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе, тогда можно будет сказать, что многолетняя черная полоса закончилась.

Но всем понятно, что она закончится лишь с окончанием срока полномочий Коу. Пока он президент федерации, россиян нигде не будет – это 100%. Но как только его не будет в World Athletics , все станет хорошо, – цитирует Шубенкова «Чемпионат.com» со ссылкой на «Матч ТВ».

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?