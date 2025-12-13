  • Спортс
Шубенков о возможном допуске легкоатлетов: «У нас шансов нет. Пока Коу – президент федерации, россиян на международных стартах не будет»

Сергей Шубенков: у российских легкоатлетов сейчас нет шансов на возвращение.

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков считает, что российские легкоатлеты не вернутся на международные старты, пока World Athletics возглавляет Себастьян Коу.

– Многие федерации допускают на международные соревнования, хоть и в нейтральном статусе.

– У нас шансов нет. Все изначально было понятно: с нас все началось, нами все и закончится. Как только допустят легкоатлетов, это будет означать, что все остальные уже в международной обойме, беспрепятственно ездят на все Кубки, чемпионаты мира и Олимпиады.

И если мы поедем на Олимпийские игры в Лос‑Анджелесе, тогда можно будет сказать, что многолетняя черная полоса закончилась.

Но всем понятно, что она закончится лишь с окончанием срока полномочий Коу. Пока он президент федерации, россиян нигде не будет – это 100%. Но как только его не будет в World Athletics, все станет хорошо, – цитирует Шубенкова «Чемпионат.com» со ссылкой на «Матч ТВ».

Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Бег
logoсборная России
logoСергей Шубенков
logoСебастьян Коу
отстранение и возвращение России
World Athletics (IAAF)
