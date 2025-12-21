  • Спортс
  Кнороз о своем заболевании: «Два специалиста сказали одно и то же: это может повториться, а может и никогда больше не случиться за всю жизнь»
Кнороз о своем заболевании: «Два специалиста сказали одно и то же: это может повториться, а может и никогда больше не случиться за всю жизнь»

Полина Кнороз рассказала о своем заболевании.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала о своем заболевании.

«Мне поставили диагноз «доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение». В любой момент такое может начаться и сопровождаться тошнотой и рвотой. Но гарантий того, что этого больше не будет, никто не дает.

Я проходила обследование у двух очень хороших специалистов, и оба сказали одно и то же: это может повториться, а может и никогда больше не случиться за всю жизнь.

Тогда уже поставила на себе крест, думала, что это конец. Это вообще было худшее, что случалось со мной в жизни. Я на самом деле очень боюсь, что такое может повториться вновь. Но уже буду к этому морально готова.

Сначала был страх за свою жизнь, мелькнула мысль, что это инсульт. И как мне потом сказали, 8 из 10 врачей поставили бы именно инсульт, только самые лучшие стали бы проверять, не ДППГ ли это.

Когда меня успокоили, что это не инсульт, появились опасения – смогу ли я прыгать вообще? Но врачи меня заверили, что никакой угрозы для прыжков случившееся не представляет. Нужно просто подождать, и все пройдет, как в целом и получилось», — сказала Кнороз.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoПолина Кнороз
logoсборная России жен
прыжки с шестом
