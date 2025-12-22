Полина Кнороз: «Я приняла тот факт, что меня лишили флага, гимна, никуда не пускают. Запреты подталкивают прыгать еще выше – пусть за границей знают, что я жду своего часа»

Кнороз о недопуске легкоатлетов: запреты подталкивают меня прыгать еще выше.

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала о мотивации на фоне недопуска к международным стартам.

С 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой World Athletics. Они не могут соревноваться даже в нейтральном статусе.

– Как ты мотивируешь себя? В России у Полины Кнороз нет конкуренции. Но и, кроме России и Беларуси, выступать пока негде.

– Про мотивацию – интересный вопрос, учитывая, в каких условиях мы выступаем. Я просто для себя поняла и приняла тот факт, что меня уже лишили флага моей страны, гимна моей страны, никуда не пускают, но никто не может запретить мне прыгать – и прыгать высоко. Все эти запреты лишь подталкивают меня к тому, чтобы прыгать еще выше. Пусть и за границей знают, что есть такая Полина Кнороз, которая лишь ждет своего часа.

– А там про тебя знают и помнят. Чемпионка мира Кэти Мун сожалела, что ты не имеешь возможности соревноваться с ними.

– Я видела то интервью. Мне очень приятно, что девочки обо мне помнят и говорят теплые слова. У меня все-таки была возможность с ними посоревноваться, пока нас не закрыли окончательно, – сказала Кнороз.

Ругалась в эфире «Матч ТВ», собрала 300к подписчиков и бросила профиль. Мы поговорили с самой красивой легкоатлеткой России