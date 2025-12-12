28

Михаил Дегтярев: «Я ожидаю, что ближе к марту ОКР должны восстановить, после или во время Игр в Милане»

Дегтярев ожидает, что МОК восстановит статус ОКР к марту следующего года.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ожидает восстановления статуса ОКР к марту 2026 года.

«Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Небольшая юридическая проблема была, мы ее решили, в нее погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта.

Планомерная работа идет – где-то переговоры, где-то давление, где-то суды. Я этим занимаюсь уже полтора года, начали мы достаточно на низкой базе, было все плохо, никого никуда не пускали.

Сегодня мы видим, что мы выиграли несколько судов, в дзюдо вообще нас допустили [с флагом и гимном], сегодня Международная шахматная федерация проголосовала за допуск наших, сейчас прочитал решение совета Международной федерации волейбола допустить [молодых] волейболистов», – сказал Дегтярев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoМихаил Дегтярев
logoМОК
ОКР
ТАСС
отстранение и возвращение России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Наших юниоров возвращают на старты с флагом и гимном! Как это будет?
12 декабря, 06:20
МОК разрешил допускать российских участников юношеских турниров к соревнованиям с флагом и гимном страны
11 декабря, 16:44
Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК»
10 декабря, 10:13
Главные новости
Шубенков о возможном допуске легкоатлетов: «У нас шансов нет. Пока Коу – президент федерации, россиян на международных стартах не будет»
вчера, 12:25
Михаил Дегтярев: «Зумеры лучше нас, это однозначно. Они мыслят очень нестандартно, иногда их решения нам вообще непонятны, хотя идеи оказываются очень неплохими»
11 декабря, 08:46
Новым талисманом олимпийской сборной России станет Мишка, созданный на основе талисмана Игр-1980
10 декабря, 09:23
Компания Bosco снова станет поставщиком формы для олимпийской сборной России
10 декабря, 08:41
Владимир Никитин: «Продолжаю с уважением относиться к другим бегунам. За счет того, что кто-то что-то вспомнил и упомянул – быстрее он не станет»
9 декабря, 13:16
Дмитрий Неделин: «Кроссовки, в которых я бегаю, стоят 36 тысяч рублей. На зарплату члена сборной я даже их купить не смогу, надежда только на спонсоров»
8 декабря, 18:57
Неделин о сборах в Кении: «Бежишь кросс, а местные дети пристраиваются рядом и пашут километров по 10. Знают, что надо дотерпеть, и тогда я дам денег на еду»
8 декабря, 18:27
Неделин о сходе с марафона в Валенсии: «Мог упереться и добежать за какие-нибудь 2:10, но зачем? Все, что хуже личного рекорда, не особо интересно»
8 декабря, 18:15
Неделин о Никитине: «Его прошлое будет всегда за ним тянуться. Приезжаешь в другие страны и ощущаешь вот это отношение: русский – значит, на допинге»
8 декабря, 18:00
Михаил Дегтярев: «Не ожидаю восстановления статуса ОКР на следующей неделе, но возможен ряд решений, которые нас к этому приблизят»
7 декабря, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
24 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
9 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
9 июня, 13:05