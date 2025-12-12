Михаил Дегтярев: «Я ожидаю, что ближе к марту ОКР должны восстановить, после или во время Игр в Милане»

Дегтярев ожидает, что МОК восстановит статус ОКР к марту следующего года.

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ожидает восстановления статуса ОКР к марту 2026 года.

«Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Небольшая юридическая проблема была, мы ее решили, в нее погружаться и смысла нет. Но, вообще, я ожидаю, что ближе к марту должны нас восстановить, после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта.

Планомерная работа идет – где-то переговоры, где-то давление, где-то суды. Я этим занимаюсь уже полтора года, начали мы достаточно на низкой базе, было все плохо, никого никуда не пускали.

Сегодня мы видим, что мы выиграли несколько судов, в дзюдо вообще нас допустили [с флагом и гимном], сегодня Международная шахматная федерация проголосовала за допуск наших, сейчас прочитал решение совета Международной федерации волейбола допустить [молодых] волейболистов», – сказал Дегтярев.