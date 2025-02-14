Виталий Смирнов: «Наш президент – лучший политик. С ним очень интересно работать – он доверяет профессионалам, советуется и следует этим советам»

Виталий Смирнов назвал лучшим политиком президента РФ Владимира Путина.

– Лучший политик?

– Наш президент в первую очередь. Я чисто субъективно могу сказать. С ним очень очень интересно работать – он доверяет профессионалам, советуется и следует этим советам.

Перед сессией МОК в Гватемале раздается звонок, и меня пригласили в резиденцию президента. Мы были еще знакомы по Петербургу, по Играм доброй воли.

Первый вопрос, который он мне задал: «Скажите, пожалуйста, стоит ли мне ехать?» Я ему сказал, что стоит, безусловно, потому что для Международного олимпийского комитета честь, когда глава государства приезжает, это поднимает престиж самой организации, там будет решаться вопрос, где проводить Олимпийские игры.

Потом он посоветовался по выступлению. Я сказал, что было бы хорошо сказать хотя бы несколько слов на французском, который является вторым рабочим языком МОК – языком Пьера де Кубертена. Франкоязычные очень следят за этим делом. И он меня удивил тем, что сказал не просто два слова, а значительную часть своего выступления произнес на прекрасном французском языке.

После он отметил, что принял к сведению рекомендации, мы это приняли к сведению. Это дорогого стоит, когда человек вот такого уровня тебе доверяет, – хочется работать, – сказал почетный президент ОКР Смирнов .