Более 70 паралимпийцев из России примут участие в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Индии

Параатлеты из России участвуют в ЧМ по паралимпийской легкой атлетике в Индии.

Чемпионат стартовал в Нью-Дели 25 сентября. В течение девяти дней на соревнованиях разыграют 186 комплектов медалей, примут участие более 2 тысяч спортсменов из разных стран.

Как сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России, в заявку на участие в турнире включены 70 российских легкоатлетов и 3 спортсмена-ведущих.

Среди участников – заслуженные мастера спорта России: трехкратные паралимпийские чемпионы Андрей Вдовин и Маргарита Гончарова, двукратные паралимпийские чемпионы Александр Костин, Елена Паутова, Дмитрий Сафронов, Владимир Свиридов, Александр Яремчук, Евгений Торсунов; чемпионы Паралимпийских игр Денис Гнездилов, Галина Липатникова, Иван Ревенко, Альберт Хинчагов, а также призеры Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы.

Сейчас атлеты уже прибыли в Индию и приступили к тренировкам.