«Рождественские старты». Лысенко и Спиридонова победили в прыжках в высоту, Ткалич – на 300 м, Шубенков – 6-й на 60 м с барьерами
Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Рождественские старты».
«Рождественские старты»
Екатеринбург
Прыжки в высоту
Мужчины
1. Данил Лысенко – 2,25 м
2. Степан Веткин – 2,22
3. Илья Иванюк – 2,18
Женщины
1. Наталья Спиридонова – 1,88
2. Кристина Королева – 1,88
3. Татьяна Ермаченкова – 1,84
60 м с/б
Мужчины
1. Анатолий Киселев – 7,67
2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,72
3. Степан Кекин – 7,74...
6. Сергей Шубенков – 7,91
300 м
Женщины
1. Полина Ткалич – 37,00
2. Эмилия Тангара – 38,16
3. Вероника Змейкина – 38,78
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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