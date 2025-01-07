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«Рождественские старты». Лысенко и Спиридонова победили в прыжках в высоту, Ткалич – на 300 м, Шубенков – 6-й на 60 м с барьерами

Прыгун в высоту Данил Лысенко победил на турнире «Рождественские старты».

«Рождественские старты»

Екатеринбург

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Данил Лысенко – 2,25 м

2. Степан Веткин – 2,22

3. Илья Иванюк – 2,18

Женщины

1. Наталья Спиридонова – 1,88

2. Кристина Королева – 1,88

3. Татьяна Ермаченкова – 1,84

60 м с/б

Мужчины

1. Анатолий Киселев – 7,67

2. Виталий Парахонько (Беларусь) – 7,72

3. Степан Кекин – 7,74...

6. Сергей Шубенков – 7,91

300 м

Женщины

1. Полина Ткалич – 37,00

2. Эмилия Тангара – 38,16

3. Вероника Змейкина – 38,78

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoВиталий Парахонько
logoИлья Иванюк
logoсборная России жен
Степан Киселев
прыжки в высоту
Кристина Королева
logoСергей Шубенков
Бег
logoсборная России
logoДанил Лысенко
Эмилия Тангара
Степан Кекин
Степан Веткин
logoПолина Ткалич (Миллер)
Наталья Спиридонова
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