420 российских легкоатлеток прошли гендерные тесты

420 российских легкоатлеток прошли обязательное гендерное тестирование.

Об этом сообщил исполнительный директор Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) Борис Ярышевский.

«Тест на гендерную принадлежность легкоатлетки проходят только один раз в жизни. В конце августа во время финала «Королевы спорта» в Екатеринбурге мы организовали централизованное тестирование. 420 легкоатлеток прошли это тестирование, оно продолжается. Я думаю, что вся женская сборная до конца года пройдет это тестирование.

По моей информации, результаты тестов придут в течение двух месяцев после их сдачи. Мы не ожидаем никаких сюрпризов, но это важная процедура, которую нужно пройти спортсменкам», – рассказал Ярышевский.

Согласно новым правилам World Athletics, гендерное тестирование необходимо для допуска к женским соревнованиям.