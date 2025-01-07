World Athletics сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования почти в три раза – до 13 человек

World Athletics почти в три раза сократила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования.

Об этом свидетельствуют документы международной федерации, имеющиеся в распоряжении ТАСС .

Число россиян, включенных в новый международный регистрируемый пул тестирования, составляет 13 человек. В четвертом квартале 2024 года там находилось 38 представителей РФ.

На данный момент в международном пуле допинг-тестирования находятся Полина Кнороз (прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов , Сергей Кожевников и Рейхан Каграманова (все – спортивная ходьба), Мария Ласицкене , Данил Лысенко и Наталья Спиридонова (все – прыжки в высоту), Валерий Пронкин и Софья Палкина (оба – метание молота), Полина Ткалич и Кристина Макаренко (обе – бег).