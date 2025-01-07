World Athletics сократила представительство россиян в своем пуле допинг-тестирования почти в три раза – до 13 человек
World Athletics почти в три раза сократила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования.
Об этом свидетельствуют документы международной федерации, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Число россиян, включенных в новый международный регистрируемый пул тестирования, составляет 13 человек. В четвертом квартале 2024 года там находилось 38 представителей РФ.
На данный момент в международном пуле допинг-тестирования находятся Полина Кнороз (прыжки с шестом), Эльвира Чепарева, Клавдия Афанасьева, Василий Мизинов, Сергей Кожевников и Рейхан Каграманова (все – спортивная ходьба), Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Наталья Спиридонова (все – прыжки в высоту), Валерий Пронкин и Софья Палкина (оба – метание молота), Полина Ткалич и Кристина Макаренко (обе – бег).
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