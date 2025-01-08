Дмитрий Васильев: «Высказывания Исинбаевой не дают повод считать ее диссидентом. То, что она приехала попрощаться с тренером, делает ей честь»
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова.
«Исинбаева совершила человеческий поступок. Она отдала дань памяти человеку, который сделал ее в этой жизни. Было бы удивительно, если бы она не приехала на похороны своего тренера.
Исинбаева – гражданин России, на нее никакие санкции не распространяются. А ее прошлые неудачные высказывания про свое воинское звание не дают повод считать ее диссидентом.
Елена оставила яркий след в мировой легкой атлетике и прославила российский спорт своими победами. То, что она приехала попрощаться со своим тренером, это делает ей честь, можно только уважать ее за это. Правильно поступила», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
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