Дмитрий Васильев: «Высказывания Исинбаевой не дают повод считать ее диссидентом. То, что она приехала попрощаться с тренером, делает ей честь»

Васильев заявил, что Исинбаеву нельзя считать диссидентом из-за ее высказываний.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова.

«Исинбаева совершила человеческий поступок. Она отдала дань памяти человеку, который сделал ее в этой жизни. Было бы удивительно, если бы она не приехала на похороны своего тренера.

Исинбаева – гражданин России, на нее никакие санкции не распространяются. А ее прошлые неудачные высказывания про свое воинское звание не дают повод считать ее диссидентом.

Елена оставила яркий след в мировой легкой атлетике и прославила российский спорт своими победами. То, что она приехала попрощаться со своим тренером, это делает ей честь, можно только уважать ее за это. Правильно поступила», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»