Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»
Тарасова считает, что Исинбаева поступила достойно, приехав на похороны тренера.
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова.
«Это достойный человеческий поступок со стороны Исинбаевой, говорящий о ее хороших чертах. Это ее тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед.
Евгений Трофимов был для нее как отец. Исинбаева поступила как хороший человек», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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