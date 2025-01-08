Тарасова о том, что Исинбаева приехала на похороны тренера Трофимова: «Достойный человеческий поступок»

Тарасова считает, что Исинбаева поступила достойно, приехав на похороны тренера.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны своего тренера Евгения Трофимова.

«Это достойный человеческий поступок со стороны Исинбаевой, говорящий о ее хороших чертах. Это ее тренер, они многие годы были близки, вместе добивались больших побед.

Евгений Трофимов был для нее как отец. Исинбаева поступила как хороший человек», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.