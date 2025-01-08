Елена Исинбаева приехала в Волгоград на похороны тренера Евгения Трофимова.

Трофимов скончался 3 января на 81-м году жизни.

Ученица Трофимова, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева посетила церемонию прощания со специалистом.

«Среди первых у гроба оказалась Елена Исинбаева. На церемонию она пришла с огромным букетом алых роз. Выглядела легенда спорта сильно уставшей, без грамма косметики и с собранными в хвост волосами. У гроба она обнялась со вдовой, а потом они о чем-то эмоционально беседовали. Было видно, что встретились не чужие друг другу люди.

Елена Исинбаева подставила вдове свое плечо и когда сопровождала ее из ритуального зала вслед за гробом с телом Евгения Трофимова », – сообщает издание «Блокнот Волгоград».