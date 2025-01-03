Чичерова о смерти Трофимова: «Масштабная личность в легкоатлетическом мире. Светлая ему память»
Анна Чичерова выразила соболезнования в связи со смертью Евгения Трофимова.
Заслуженный тренер России по легкой атлетике скончался сегодня в возрасте 80 лет.
«Скорблю со всеми его близкими. Очень жаль. Сколько было достигнуто им в тандеме с Леной Исинбаевой, с другими учениками, масштабная личность в легкоатлетическом мире.
Впервые познакомилась с ним на юношеском чемпионате мира в 1999‑м, поехала туда без тренера и он за мной смотрел. Помню он мне сказал, 17‑летней неопытной спортсменке: «Ну что ты так переживаешь, не мудри, не придумывай. Лучшее – враг хорошего».
Очень интересно с ним было общаться. Длинный путь мы прошли в сборной. Светлая ему память», – сказала олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Чичерова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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