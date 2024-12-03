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Путин поручил Минспорту принять дополнительные меры для расширения международного сотрудничества

Путин поручил Минспорту принять меры по расширению международного сотрудничества.

Перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России при участии исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, общероссийских спортивных федераций, физкультурно‑спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на расширение равноправного многостороннего международного спортивного сотрудничества», – говорится в тексте поручения.

Ответственным за выполнение поручения назначен министр спорта России Михаил Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМихаил Дегтярев
ОКР
Министерство спорта России
ПКР
logoВладимир Путин
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