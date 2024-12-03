Путин поручил дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР
Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России (ОКР) дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР.
Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось в октябре.
«Администрации президента Российской Федерации совместно с Минспортом России и при участии Олимпийского комитета России дополнительно рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР, об обеспечении деятельности его президента в полном соответствии с Олимпийской хартией, уставом Олимпийского комитета России и решениями, принятыми Олимпийским собранием, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации и названный устав», – говорится в тексте поручения, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – до 5 декабря, ответственные – секретарь Госсовета Алексей Дюмин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
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