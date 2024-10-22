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Депутат Свищев: «Чиновники из МОК и международных федераций действительно обзванивают коллег и «рекомендуют» отказаться от соревнований в России»

Свищев рассказал, что спортсменов убеждают отказаться от соревнований в России.

«Чиновники из МОК и других международных федераций действительно обзванивают коллег, включают свои ресурсы и, мягко говоря, «рекомендуют» отказаться от всех соревнований, проводимых на территории России. Такое неспортивное поведение коллег из МОК огорчает.

Россия продолжит проводить международные соревнования и делать это на высочайшем уровне. К сожалению, это действительно может повлиять, и некоторые страны могут отказаться от соревнований в России, либо отправить не топовых спортсменов.

Дело в том, что многие федерации и национальные олимпийские комитеты живут в том числе за счет субсидий, которые получают от МОК и международных федераций. И последние могут заявить так: «Если вы поедете – вы не получите помощь». И это фактор сдерживания для многих стран для участия в соревнованиях в России», – сказал депутат Дмитрий Свищев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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logoДмитрий Свищев
Политика
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