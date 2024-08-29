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Депутат Свищев о преемнике Баха: «Не питаю иллюзий. Вряд ли новый президент МОК сможет без оглядки на политику принять решение»

Депутат Свищев заявил, что не питает иллюзий насчет нового руководства в МОК

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что не будет баллотироваться на новый срок в 2025 году.

«Я не питаю иллюзий. Кто бы сейчас ни пришел к руководству олимпийским движением, ему будет непросто принимать решение в вопросе России и Беларуси. Все-таки будут давить антироссийское и русофобское отношение, которое сейчас существует.

Также играет роль коллективная риторика некоторых комитетов, например, прибалты, поляки, украинцы не заинтересованы в возвращении российских спортсменов на международную арену. Они будут всячески препятствовать этому – звонить, писать, жаловаться, как они сейчас и делают.

Вряд ли новый президент МОК сможет взять справедливую ответственность и без оглядки на политику принять решение, которое способствовало бы развитию олимпийского движения», – сказал депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoМОК
logoТомас Бах
logoДмитрий Свищев
Политика
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