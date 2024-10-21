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Депутат Свищев: «Нам надо в ближайшее время выстраивать отношения с нашими иностранными партнерами по спорту, налаживать и возобновлять контакты»

Депутат Дмитрий Свищев рассказал, что нужно для восстановления отношений с МОК.

«Нам надо в ближайшее время выстраивать отношения с нашими иностранными партнерами по спорту, налаживать и возобновлять контакты. Без этого, наверное, невозможно надеяться на скорейшее восстановление прав наших спортивных федераций и возвращение спортсменов на международную арену.

Я считаю, что для решения этой проблемы надо привлекать нашу тяжелую артиллерию, и прежде всего Виталия Смирнова и Шамиля Тарпищева. Потому что это люди, которые пользуются невероятным авторитетом в МОК (Международном олимпийском комитете) и могут сильно помочь России, чтобы нас услышали.

Самое главное – наше восстановление должно проходить на равноправных условиях, без оглядки на паспорт и национальность спортсменов. Мы должны эти важные моменты донести до наших коллег из МОК и международных спортивных федераций.

Но добиться этого будет непросто. Потому что МОК является зависимой организацией, он сильно зависит от своих спонсоров, в основном англосаксонского происхождения и характера, многие из них базируются за океаном. И эти спонсоры в основном выражают политику своих государств и президентов», – сказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Ранее стало известно о возможном назначении Михаила Дегтярева главой Олимпийского комитета России (ОКР) – при совмещении с должностью министра спорта.

Великие чемпионы прошлого проиграли Дегтяреву: теперь весь наш спорт – в его власти

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
logoШамиль Тарпищев
logoМОК
logoВиталий Смирнов
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
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