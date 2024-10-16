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Степанова – Позднякову: «Вы сделали все, что могли – не ваша вина, что в МОК засели исключительно бестолковые люди»

Лыжница Степанова считает, что Поздняков сделал все, что мог на посту главы ОКР.

Накануне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил об отставке. Он руководил организацией с 2018 года.

«Спасибо, Станислав Алексеевич, спасибо Виктор Александрович (Лукашенко, глава НОК Беларуси – Sports)!

Думаю, вы сделали все, что могли – не ваша вина, что в МОК засели исключительно бестолковые люди, не желающие понимать, что сотрудничать в спорте всегда выгоднее. Не знающие слова profitable 😱

Нужно строить свое. Учась и опираясь на международный бизнес, который как работал с Россией и Беларусью, так и работает.А МОК – все, давай до свидания, пока не одумаетесь!» – написала Вероника Степанова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Вероники Степановой
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